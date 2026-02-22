Паспортный гамбит: критика СВО не помешала рэперу из Латвии стать гражданином России

Музыкальная карьера и политические убеждения иногда идут по расходящимся рельсам, но история рэпера Markul (настоящее имя — Маркас Маркулис) демонстрирует, что порой они пересекаются самым парадоксальным образом. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Shot, 32-летний исполнитель с латвийским гражданством, публично осудивший специальную военную операцию, спустя два года получил российский паспорт. Теперь же ему грозит лишение родного гражданства Латвии, где законодательно запрещено иметь второй паспорт именно России.

История развивалась стремительно. В феврале 2022 года, сразу после начала конфликта, музыкант опубликовал в соцсетях заявление, что в его окружении «никогда не будет людей, которые смогут оправдать происходящее», сопроводив пост эмодзи флага Украины. После этого он уехал в Лондон. Однако жизнь в Европе не означала разрыв с российским рынком: артист продолжал приезжать в Россию, выступать с концертами и зарабатывать на гастролях.

Уже в августе 2022-го вышел его совместный трек с Тосей Чайкиной, а в последующие годы Markul активно выступал в РФ, собирая многотысячные арены. Вернувшись в Москву, в феврале 2024 года он оформил российское гражданство. Этот шаг автоматически нарушил законодательство Латвии, которое запрещает гражданам страны получать паспорт РФ. Теперь рэперу грозит принудительное лишение латвийского гражданства.

Ситуация складывается парадоксальная: публичная критика российских властей не помешала артисту принять российский паспорт и продолжить успешную карьеру в России, тогда как родина может отвернуться от него из-за этого самого паспорта.

Ранее сообщалось, что уроженца ближнего зарубежья лишили российского гражданства из-за видео с паспортом.