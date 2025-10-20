Пассажир описал жуткую обстановку в самолете, севшем в петербургском аэропорту

Пассажиры самолета авиакомпании AZAL, совершившего аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково, испытали сильнейший стресс. Один из очевидцев Алексей описал происходившее в салоне словами: «была паника, были молитвы».

Как сообщил пассажир корреспонденту 5-tv.ru, лайнер провел в небе около четырех часов, хотя полет должен был занять полтора. Это время ушло на выработку топлива и подготовку к чрезвычайной посадке из-за неисправности шасси.

Перед приземлением в салоне царила крайне напряженная атмосфера. По словам Алексея, люди группировались, многие плакали и кричали. Посадка, в результате которой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился «буквально в поле», лишь усугубила пережитый шок.

Инцидент произошел 20 октября. На борту воздушного судна находились 162 человека. Обошлось без жертв и пострадавших. Самолет выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург — Баку.

Ранее сообщалось, что пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Пулково, улетели в Баку другим рейсом.