Пассажиры вылетели в Баку после экстренной посадки в петербургском аэропорту

В ночь на 20 октября аэробус A320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Баку, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. Причиной послужила техническая неисправность — после взлета не убралась стойка шасси, сообщила «Фонтанка».

Самолет с 155 пассажирами и 7 членами экипажа на борту благополучно приземлился в Пулково, однако при пробеге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщается, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Из-за чрезвычайного происшествия аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку воздушных судов. По данным прокуратуры, движение было возобновлено в 4:46, хотя Следственный комитет указывает другое время окончания инцидента — 5:30.

Пассажирам рейса были предоставлены напитки на время ожидания. Утром того же дня, в 9:43, все пассажиры вылетели в Баку на резервном воздушном судне. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

