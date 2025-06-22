Пассажир «Победы» умер при перелете из Саратова в Москву

Во время полёта из Саратова в Москву один из пассажиров авиакомпании «Победа» почувствовал себя плохо. По прибытии в пункт назначения медики констатировали его смерть, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника агентства, прибывшие на борт после посадки воздушного судна медицинские работники констатировали смерть человека. Инцидент произошел в минувшую субботу, 21 июня, в московском аэропорту Шереметьево.

«На рейсе DP 6864 Саратов-Москва (Шереметьево) от 21 июня 2025 года, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание… „, — сообщили в компании.

В сообщении говорится, что команда приложила все возможные усилия для спасения жизни пассажира, действуя совместно с другими клиентами. Однако спасти его не удалось.

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