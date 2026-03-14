В международном аэропорту Махачкалы произошла трагедия. Пассажир рейса, следовавшего из Стамбула, скончался сразу после того, как самолет совершил посадку. Об этом сообщили в воздушной гавани Дагестана РИА Новости . Мужчина был еще жив, когда борт приземлился, однако врачи, вызванные к трапу, не смогли его спасти.

Рейс выполняла авиакомпания «Победа». По предварительным данным, пассажиру стало плохо во время перелета. Однако после приземления он оставался жив. Медицинская бригада была вызвана к борту незамедлительно. Врачи попытались провести реанимационные мероприятия, но они не дали результата.

Погибшим оказался мужчина преклонного возраста. По предварительной версии, могло сказаться обострение хронического заболевания или резкое ухудшение самочувствия во время перелета. Подобные случаи не редкость для авиапутешествий, особенно когда речь идет о пожилых людях с ослабленным здоровьем.

