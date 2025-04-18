Водитель-бесправник управлял пассажирским автобусом в Кузбассе

В Новокузнецке госавтоинспекторы остановили пассажирский автобус, за рулем которого оказался водитель без прав на управление транспортом. Об этом пишет VSE42.Ru .

В ходе дежурства сотрудники ГИБДД Новокузнецка увидели автобус, который при маневре не включил поворотник. Водитель при этом не был пристегнут. При остановке транспорта стало известно, что это не единственные нарушения.

Как установили инспекторы, у мужчины не было водительских прав еще с лета 2024 года. Его лишили соответствующих документов, но он по какой-то причине продолжал садиться за руль, подвергая опасности пассажиров. Сибиряк заявил, что якобы не знал о запрете на вождение.

Автобус передали компании-владельцу, мужчину отстранили от работы. В его отношении завели сразу три протокола о нарушениях. Теперь за руль транспорта он не сможет сесть еще очень долго.

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