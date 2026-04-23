Пассажир в Звенигороде едва не выпал из машины на дорогу ради хайпового видео

В Звенигороде охота за популярностью в социальных сетях едва не обернулась трагедией. Очевидцы сняли на видеорегистратор момент, когда пассажир движущейся машины практически полностью высунулся из окна, чтобы заснять питбайкера, едущего рядом. Корреспондент REGIONS выяснил, чем грозят такие трюки с точки зрения закона и безопасности.

На кадрах, которые разлетелись по местным пабликам, видно, как «съемочная группа» грубо игнорирует правила. Водитель маневрирует в потоке, а его товарищ, рискуя выпасть на асфальт, пытается поймать в объектив трюки мини-мотоцикла. Остановить процесс могло любое резкое торможение, наезд на яму или даже ветка придорожного дерева.

Юрист Сергей Самсонов пояснил корреспондентам, что за подобный перформанс предусмотрена реальная административная ответственность. Высовываться из окна движущегося автомобиля категорически запрещено. За это нарушение пассажир заплатит штраф от 1000 рублей. Если при этом он еще и не был пристегнут ремнем безопасности, сумма вырастет. Но самое интересное — отвечать придется не только самому «актеру», но и водителю, который допустил опасное поведение в салоне.

Отдельный разговор — второй герой ролика. Питбайк, на котором передвигался мотоциклист, по закону является спортивным инвентарем. У него нет фар, поворотников и зеркал, поэтому на городской улице он становится практически невидимкой для других участников движения. Управлять таким транспортным средством вне специальных трасс запрещено. Нарушителю грозит штраф от 500 до 30 тысяч рублей.

Самсонов добавил, что если за рулем питбайка окажется подросток, отвечать перед законом будут родители. Максимальное наказание в этом случае — постановка семьи на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

Сотрудники ГИБДД и юристы призывают жителей Подмосковья не повторять подобные трюки. Погоня за хайпом в социальных сетях не стоит того, чтобы оказаться под колесами собственного или встречного автомобиля. В случае со «съемочной группой» из Звенигорода все обошлось. Но следующий желающий снять эффектное видео может быть не таким везучим.

