Пассажира выгнали с рейса и наказали за выходку с матом

В аэропорту города Кемерово произошла нелетная история с участием 44-летнего жителя Брянска. На прошлой неделе нетрезвый пассажир, готовившийся к вылету в Москву, устроил показательный скандал при посадке. Как сообщает sibdepo.ru, мужчину не пустили на рейс, а после серьезно наказали.

Шатающаяся походка, невнятная речь и отборный мат в адрес сотрудников — такой набор в поведении пассажира не понравился экипажу. Дебошира не удалось успокоить, в связи с чем командир принял решение оставить мужчину на земле.

Прибывшие на вызов сотрудники транспортной полиции зафиксировали состояние мужчины — медицинское освидетельствование подтвердило сильное алкогольное опьянение.

Нарушителя наказали по административным статьям за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде. По этим двум статьям КоАП он получил штрафы на общую сумму 1000 рублей.

Транспортные полицейские напомнили, что подобное поведение не только грозит штрафами, но и попаданием в черные списки авиакомпаний.

Тем временем многие пассажиры остались без перелетов по графику. 28 июля произошел масштабный сбой, из-за которого задержали десятки самолетов из Москвы, и направляющихся в столицу. На этом фоне «Аэрофлот», столкнувшийся с проблемами, пересаживает часть своих пассажиров на рейсы своих дочерних компаний.