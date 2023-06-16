Пассажирам автобусов и поездов в Подмосковье раздадут 7,5 тысячи литров воды
Фото: [Минтранс МО]
Семь с половиной тысяч литров прохладной воды раздадут пассажирам общественного транспорта Подмосковья – в автобусах и на станциях. Об этом рассказали в областном Минтрансе.
По словам зампреда регионального правительства Анны Кротовой, к акции присоединились более семидесяти региональных перевозчиков, а также Центральная ППК и МТППК.
Воду пассажирам раздают утром и вечером в часы «пик». Пункты раздачи воды расположены так, чтобы не мешать людям выходить из транспорта.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев анонсировал открытие новых участков Московских центральных диаметров.