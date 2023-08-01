Пассажирам «Мострансавто» в жару будут раздавать воду

Компания «Мострансавто» в связи с жарой организует раздачу воды пассажирам своих транспортных средств. Всего планируется раздать пять тысяч бутылок, рассказали в Минтрансе региона.

Пассажиры смогут бесплатно получить воду утром и вечером в час пик. Пункты раздачи будут работать на вокзалах и станциях, а также на остановках.

Работу пунктов организуют таким образом, чтобы не мешать пассажирам.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что степень готовности строящейся Мытищинской хорды составляет 46%.