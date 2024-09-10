Пассажирам новых маршрутов «Мострансавто» раздали карты «Стрелка»

Сотрудники АО «Мострансавто» подарили пассажирам первых утренних рейсов около трех тысяч карт «Стрелка», передает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Карты получили пассажиры маршрутов, которые ранее обслуживал коммерческий перевозчик, но теперь они перешли в «Мострансавто».

«Стрелка» — это один из инструментов безналичной оплаты проезда в регионе. По данной карте предусмотрена система лояльности, можно получить скидку до тридцати пяти процентов, напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства пешеходной зоны на Центральной улице в Дубне.