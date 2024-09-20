Пассажирам Подмосковья напомнили правила перевозки спортивного снаряжения в автобусах Мострансавто

Пассажиры автобусов АО «Мострансавто» должны соблюдать определенные правила перевозки спортинвентаря и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом напоминает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, бесплатно можно провозить снаряжение, размер которого не превышает 120 сантиметров. К таким предметам относятся самокаты, ролики или скейтборд. Предметы, параметры которых не превышают 180 сантиметров, можно перевозить за дополнительную плату. Стоимость проезда будет зависеть от протяженности маршрута.

«Спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров. Водитель может отказать владельцу в перевозке его снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса других пассажиров», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.