Пассажирам Подмосковья раздадут ленточки с триколором в честь Дня Государственного флага России

Сегодня в честь Дня Государственного флага Российской Федерации сотрудники АО «Мострансавто» раздадут своим пассажирам более шести тысяч трехцветных ленточек с цветами государственного флага. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сотрудники предприятия вручают ленточки с белой, синей и красной полосами на автостанциях, автовокзалах, в автобусах на территории Подмосковья. Водители Мострансавто также вышли на маршруты с ленточками, прикрепленными с левой стороны груди в знак уважения к стране», — говорится в сообщении.

Помимо этого, флагами также украсили много транспортные средства компании. Акцию будут проводить до конца дня. Напомним, что этот праздник ежегодно отмечается в стране с 1994 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.