Пассажирам Шереметьево рекомендовали заблаговременно выезжать в аэропорт из-за снегопада

В столичном регионе на текущие сутки прогнозируется сильный снегопад, напомнили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Пассажиров и встречающих призвали учитывать ситуацию на дорогах и заблаговременно выезжать в воздушную гавань. Также в Шереметьево напомнили, что до аэропорта ходят поезда «Аэроэкспресс».

В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что Шереметьево продолжает устойчиво обеспечивать обслуживание пассажиров и авиакомпаний, согласно расписанию.

Ранее стало известно, что в Московской области выпала треть декабрьской нормы осадков. Наиболее сильные снегопады были в Наро-Фоминске, Коломне и Долгопрудном.