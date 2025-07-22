Пассажирам задержанных рейсов напомнили о положенных компенсациях

Зампред комитета Госдумы по развитию туризма Сергей Кривоносов разъяснил права пассажиров при задержке авиарейсов. По его словам, авиакомпании обязаны предоставлять ряд бесплатных услуг в зависимости от длительности задержки, сообщает ТАСС .

При задержке рейса более двух часов пассажирам положены прохладительные напитки. Если время ожидания превышает четыре часа, авиакомпания должна обеспечить горячее питание. В дальнейшем питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и восемь часов в ночное время.

Кроме того, при ожидании рейса свыше восьми часов днём или шести часов ночью пассажирам компенсируется проживание в гостинице, трансфер и хранение багажа. Депутат подчеркнул, что пассажиры имеют право на возмещение подтверждённых убытков.

Сергей Кривоносов также дал несколько практических рекомендаций путешественникам:

заранее проверять статус рейса;

выбирать билеты с возможностью переоформления;

оформлять страховку, включающую риски отмены и задержки;

избегать коротких стыковок, оставляя минимум 4–6 часов между рейсами.

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