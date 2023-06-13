Пассажирка погибла при ЧП с маршруткой в Северной Осетии

В Северной Осетии произошло ЧП с маршрутным такси, сообщает МЧС по республике вечером вторника, 13 июня.

По данным экстренного ведомства, маршрутку по пути из Владикавказа в Моздок буквально смыло в кювет во время сильного ливня между двумя селами – Зильги и Батако. Микроавтобус в результате инцидента перевернулся.

Известно, что женщина, пассажирка маршрутки, погибла, еще 16 человек получили травмы. Другие подробности уточняются.

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