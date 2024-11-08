Пассажирка устроила дебош на рейсе Москва — Сургут и напала на полицейских

Женщина, летевшая в Сургут, отметила окончание отпуска в полиции, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал помощника министра внутренних дел РФ Ирины Волк.

Инцидент произошел на борту пассажирского самолета Москва — Сургут. Во время полета женщина по не уточненной причине поругалась с соседом по месту. Бортпроводник пытался ее успокоить, но она переключилась на него. Пассажирка нецензурно выражалась и оскорбляла члена экипажа, причем в присутствии своей малолетней дочери.

Командир воздушного судна позвал полицейских. После приземления они задержали дебоширку, хотя та оказывала сопротивление. Позже выяснилось, что дебоширка из города Лянтор ХМАО-Югры и в момент полета была в нетрезвом состоянии. Также она неоднократно привлекалась к ответственности по административным и уголовным статьям.

«А в прошлом году ее даже осудили за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, ее трижды привлекали к административной ответственности, в том числе за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию малолетней дочери», — отметила Ирина Волк.

Ребенка передали отцу. Пассажирке, устроившей скандал, предстоит ответить по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что известного актера сняли с самолета Москва — Хабаровск за пьяный дебош.