Пассажирку Jetstar выгнали за дебош под аплодисменты

Под бурные аплодисменты пассажиров выдворили нарушительницу порядка из самолета Jetstar. Видеозапись инцидента появилась у портала Daily Mail.

Вечерний рейс из Вануату в Сидней, Австралия, прибыл 5 июля. По указанию экипажа, пассажирам было предписано оставаться на местах, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли вывести из салона женщину, устроившую беспорядки. В течение полета она неоднократно нарушала правила: курила электронную сигарету и допускала оскорбительные высказывания в адрес других пассажиров и членов экипажа.

На кадрах, попавших в сеть, видно, как улыбающаяся девушка идет по салону, фиксируя происходящее на камеру телефона. Предположительно, ее состояние было вызвано алкогольным опьянением. Она пыталась убедить прибывших полицейских в отсутствии у нее электронных сигарет, утверждая, что курит только обычные. Однако, несмотря на ее протесты и крики, женщину вывели из самолета.

Пассажиры встретили удаление дебоширки восторженными аплодисментами. Сообщается, что ей была вручена судебная повестка.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Италии мужчину засосало в двигатель самолета.