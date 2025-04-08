Пассажиров аэропорта в Екатеринбурге втемную использовали для контрабанды

В Уральском таможенном управлении сообщили, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово участились случаи мошенничества. Аферисты впутывают в свои преступления пассажиров.

Подозрительные личности стали предлагать пассажирам в Кольцово передать «посылку» друзьям. Доверчивых людей уверяют, что это обычные предметы, такие как таблетки или сигареты.

Таможенники зафиксировали два случая минимум. Оба произошли перед рейсом Екатеринбург — Баку. У одного из пассажиров в багаже обнаружили незадекларированные лекарства, а у другого — стики для электронных сигарет. То есть, жертв обмана делали своеобразными курьерами, а товар пытались переправить не для личного пользования. Количество делили на разных людей, которые соглашались помочь.

Начальник таможенного поста Кольцова Сергей Боровик отметил, что схема не новая, но набирающая обороты. С начала 2025 года было не меньше девяти попыток ввоза iPhone 16 pro max из ОАЭ, в истории также впутывали пассажиров, пишет ЕАН.

Ранее сообщалось, как мошенники обманывают пользователей «Госуслуг».