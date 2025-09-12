Пассажирский Boeing 737 едва не потерпел крушение из-за возгорания

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании All Nippon Airways совершил экстренную посадку в японском аэропорту Ханэда после сообщения о возгорании на борту. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на зарубежную газету Metro.

Инцидент произошел в пятницу, 12 сентября, во время рейса из токийского аэропорта Нарита. По предварительным данным японских властей, источником проблемы стал пожар в грузовом отсеке воздушного судна.

Экипаж лайнера действовал по протоколу. Обнаружив задымление, пилоты подали сигнал бедствия и приняли решение о возвращении. Самолет, находившийся над тихоокеанским побережьем, развернулся и взял курс на ближайший подходящий аэродром.

Посадка была выполнена в штатном режиме, после чего была запущена процедура срочной эвакуации. Все пассажиры и члены экипажа благополучно покинули борт воздушного судна. Наземные службы аэропорта были приведены в повышенную готовность и оперативно локализовали источник возгорания.

Расследование инцидента уже начали специалисты Управления гражданской авиации Японии. Отмечается, что никто не пострадал.

