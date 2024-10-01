Пассажирский Boeing, летевший из Москвы в Калининград, вернулся обратно в Шереметьево

Самолет Boeing 737 был вынужден сделать экстренную посадку в Шереметьево из-за срабатывания датчика, указывающего на неисправность шасси, сообщило РИА Новости.

По информации источника, Boeing-737, отправившийся в Калининград, вернулся в Шереметьево из-за проблем с поддувом. Посадка была осуществлена около 10:20 по московскому времени.

Ситуация завершилась благополучно, и технические специалисты уже занимаются ремонтом выявленной неисправности. Уже начато расследование для определения причины срабатывания датчика и последующей диагностики шасси.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО пассажирский самолет неожиданно прервал полет.