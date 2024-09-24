В ЯНАО пассажирский самолет неожиданно прервал полет

В Новом Уренгое самолет Boeing 737-400 авиакомпании Utair неожиданно для пассажиров прервал взлет, а после вернулся на стоянку. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на AVIAINCIDENT.

Ситуация с Boeing 737-400 произошла в газовой столице ЯНАО в 9:21 утра (7:21 по мск). Самолет маршрута Новый Уренгой — Тюмень не смог вылететь, оставшись в аэропорту назначения. При этом о неполадке стало известно во время разбега воздушного судна на ВПП.

Судно неожиданно начало тормозить на взлетной, а после вернулось в аэропорт. Пассажиров вывели, никто не пострадал.

Позже сообщили, что прервать полет потребовалось из-за сработавшей сигнализации открытия двери. Состояние самолета проверяют, ведется расследования причин вероятного сбоя.

Ранее сообщалось, что экипаж лайнера АК «Ямал» сообщил о возможном столкновении с БПЛА над Санкт-Петербургом.