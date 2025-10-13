Пассажирский паром попал в ледяной плен на севере России

В Якутии произошел инцидент с паромом, который оказался заблокирован льдами на одной из местных рек. Несмотря на сложную ситуацию, все пассажиры были успешно эвакуированы и не пострадали. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Паромная переправа, следовавшая между населенными пунктами Хоро и Верхневилюйск, была остановлена из-за ледяного плена на реке Вилюй. По предварительным данным, судно смогло завершить свой рейс, а люди благополучно достигли конечного пункта назначения.

В настоящее время транспортная прокуратура начала служебное расследование по факту произошедшего. Специалисты ведомства проверят, насколько перевозчик соблюдал установленные нормы и правила безопасности судоходства. Результаты проверки покажут, были ли допущены какие-либо нарушения в организации переправы.

