В Финляндии заявили о запуске поездов Allegro в Турку и Оулу

Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсински и Санкт-Петербургом, сменят название и станут эксплуатироваться на внутренних маршрутах в Финляндии. Об изменениях сообщила компания - оператор финских железных дорог VR Group.

Из заявления следует, что поезда будут называться Pendolino Plus и станут курсировать по междугородним маршрутам из Хельсинки в Турку и Оулу, начиная с конца 2025 года. Поезда Allegro стали ежедневно ходить между Петербургом и Хельсинки в конце 2010 года. В 2020 году составы перестали временно курсировать по причине пандемии COVID-19. Сообщение возобновилось только в 2021 году. В конце марта 2022 года власти Финляндии заявили, что дальнейшая эксплуатация данного маршрута является нецелесообразной.

Ранее стало известно, что «Ласточку» в тестовом режиме запустят из Сочи до абхазского Сухума, а в скором времени электропоезда должны начать ходить на постоянной основе.