Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» незаконно залетел в Китай

Полный пассажиров Boeing 737 пересек воздушную границу Китая перед посадкой в Благовещенске. Об авиационном инциденте сообщает Mash.

Самолет рейса SU6879 следовал по маршруту Красноярск — Благовещенск. 20 марта, в 09:42 (мск), он неожиданно пересек границу с Китаем, хотя не должен был этого делать. Пилоты действовали в обход инструкций диспетчера.

Ситуация произошла из-за резкого изменения расписания очереди на посадку. Пилотам сообщили это, когда они готовились к приземлению в Благовещенске. Боинг отправили делать второй круг, на котором и произошло нарушение воздушного пространства КНР.

Уточняется, что российский самолет пересек черту на высоте 900 метров и лишь на доли секунды, а затем успешно приземлился в аэропорту Игнатьево. Претензий со стороны Китая к России после этого не было.

Ранее сообщалось, что в Турции оправдались за снятие россиян с рейса при полетах транзитом.