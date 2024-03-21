Турецкая авиакомпания оправдалась за снятие россиян с рейсов

Россияне и другие пассажиры жаловались на то, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines стала часто отказывать в услугах из-за отсутствия багажа или «чистого паспорта». Недавно перевозчик объяснил, с чем на самом деле связаны отказы и снятия клиентов с рейсов.

Информация появилась на сайте генконсульства России в Стамбуле. Выяснилось, почему россиян и других пассажиров стали часто ссаживать с рейсов при транзитном перелете через Стамбул в страны Латинской Америки.

Turkish Airlines сослались на правила Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также условиями стран прибытия. Часто клиентам отказывали, если у них отсутствовало бронирование билета туда и обратно, данные о брони гостиницы, имелось обилие багажа и отсутствовали банковские карты и наличные средства на время путешествия.

Все документы и другие нюансы проверяют в Стамбуле. Если какие-то из требований были нарушены, то перевозчик имеет полное право отказать пассажиру, неважно, какое у него гражданство.

Ранее сообщалось, что тайская авиакомпания захотела вернуть прямые перелеты с Россией.