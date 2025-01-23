Пассажирский самолет не долетел до ЯНАО из-за ошибки в системе

Пассажирский самолет авиакомпании «Газпром Авиа» не смог вылететь из-за ошибки, которую экипаж обнаружил в бортовой системе. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident.

Проблему с самолетом зафиксировали 22 января. Рейс RRJ-95 должен был отправиться из югорской Нягани в ямальский аэропорт Бованенково, но судну пришлось отложить вылет. Экипаж сообщил, что в бортовой системе компьютера нашлась непредвиденная ошибка.

По правилам безопасности об этом доложили и вернули самолет в воздушную гавань. Самолет вернулся на стоянку благополучно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет не смог взлететь по расписанию из Салехарда из-за проблемы на борту.