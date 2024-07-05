Пассажирский самолет рейса Казань — Анталья попал в ЧП перед взлетом

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» попал в ДТП в казанском аэропорту им. Габдуллы Тукая перед вылетом. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Рейс SU 794 компании «Аэрофлот» не смог вылететь с первого раза. Его отложили из-за ЧП перед вылетом. По данным транспортной прокуратуры Татарстана, пассажирский самолет столкнулся с буксиром-толкачом. Удар вышел сильный, до повреждения фюзеляжа.

Отмечается, что пострадавших нет. Туристы ожидали следующего рейса, компетентные лица следили за соблюдением прав пассажиров. Вскоре их отправили в Анталью резервным рейсом.

Обстоятельства ДТП и другие детали инцидента устанавливают.

Ранее сообщалось, что гидроплан совершил жесткую посадку на озере Валлас в Карелии.