Пассажиры аэропорта Внуково встретили рассвет на скамейках и картоне: ночь была тяжелой

Аэропорт Внуково продолжает работать в ограниченном режиме после введения временного закрытия воздушного пространства над Москвой. Ограничения также коснулись воздушных гаваней Домодедово, Шереметьево и Жуковский, пишет Life.ru.

Причиной остановки авиасообщения стала угроза применения беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в ночное время в московском регионе были зафиксированы взрывы, связанные с работой системы противовоздушной обороны.

В результате принятых мер более 50 авиарейсов из московского авиаузла задержаны или отменены. Некоторые воздушные суда, выполнявшие рейсы в столицу, были перенаправлены в аэропорт Пулково Санкт-Петербурга. Пассажиры, оказавшиеся в терминале Внуково, вынуждены ожидать возобновления полетов в залах ожидания. Для размещения люди используют туристические коврики, картонные подстилки и скамейки.

Представители аэропорта заявили, что авиакомпании начали процесс организации размещения задержанных пассажиров в гостиницах. Также начата выдача ваучеров на питание и бутилированную воду.

На данный момент официальной информации о разрушениях или пострадавших в результате ночных инцидентов не поступало. Время возобновления полноценной работы аэропортов московского авиаузла не уточняется.

Ранее военный эксперт Поликарпов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, в чем причины крушения самолета Ан-22 в Ивановской области.