Пассажиры из Югры застряли в Москве из-за рекордного снегопада и отмены рейсов

Мощный циклон «Фрэнсис», обрушившийся на центральную часть России, привел к масштабным сбоям в работе аэропортов. Как пишет ugra-news.ru , заложниками непогоды в Москве стали и югорские пассажиры.

В Москве зафиксирован рекордный за 56 лет снегопад, что вынудило авиационные власти отменить десятки рейсов и задержать вылеты более чем по 70 направлениям. Особенно сложная ситуация сложилась с сообщением между столицей и городами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Рейсы из Москвы в Нижневартовск и Сургут были задержаны на 10–12 часов, оставив сотни пассажиров ожидать вылета в аэропортах.

По оперативным данным, только в аэропорту Шереметьево за сутки было вывезено более миллиона кубометров снега для восстановления работоспособности взлетно-посадочных полос. При этом неблагоприятная погодная ситуация смещается в сторону Санкт-Петербурга, где аэропорт Пулково готовится к сложному дню из-за сильных снегопадов и ветра.

Ранее сообщалось, что Utair потеряла багаж свыше 30 пассажиров рейса Москва — Дубай. Российские туристы уже три дня не могут получить свои вещи, оставаясь в ОАЭ.