Пассажиры из Таджикистана лишились багажа в печи российского аэропорта

В международном аэропорту Сургута февраль выдался жарким без кавычек. Как сообщает ugra-news.ru , сотрудники Россельхознадзора отправили в печь более 138 килограммов фруктов, орехов и риса, которые пассажиры пытались провезти в ручной клади из Таджикистана и Узбекистана. Сочные гранаты, лимоны, яблоки и абрикосы превратились в золу, так и не попав на прилавки и столы северян.

За месяц специалисты ведомства проконтролировали 35 международных рейсов и в 39 случаях выявили нарушения законодательства в области карантина растений. Пассажиры, видимо, надеялись на авось, но фитосанитарный контроль оказался не дремлет. Вся подкарантинная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания в специальной печи аэропорта. Примечательно, что владельцы грузов сами написали заявления на утилизацию — видимо, понимая, что спорить бесполезно.

Ограничения на ввоз растительной продукции из ряда стран действуют уже давно, однако для пассажиров из Узбекистана существует приятное исключение. С марта 2019 года им разрешено провозить в ручной клади и багаже до 5 килограммов свежих овощей, фруктов, сухофруктов и орехов. А вот гостям из Таджикистана стоит внимательнее изучать таможенные правила, чтобы их гостинцы не разделили участь февральского урожая.

Тем временем Россельхознадзор отчитался и о других успехах. За февраль специалисты отдела земельного надзора провели 207 контрольных мероприятий с поразительной эффективностью в 98%. Под наблюдение попали более 6778 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Правообладателям участков вынесли 184 предостережения, а суды по материалам ведомства оштрафовали двух граждан и одно юридическое лицо на общую сумму 420 тысяч рублей. Так что борьба за фитосанитарную безопасность в Югре идет по всем фронтам — и в небе, и на земле.

