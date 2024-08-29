Пассажиры «Мострансавто» совершили 3,8 миллиона поездок к «мистическим» местам в Подмосковье

Пассажиры АО «Мострансавто» с начала этого года совершили 3,8 миллиона поездок на маршрутах, которые ведут к местам с мистическими историями, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самыми популярными среди пассажиров, которые любят мистику, стали маршруты под номерами 21, 22 и 46. На первых двух совершено в общей сложности свыше двух миллионов поездок, на третьем — 237 тысяч.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами — зафиксировано более двух миллионов таких поездок. По банковским картам совершено свыше миллиона транзакций, по транспортным картам «Тройка» и «Стрелка» — 765 тысяч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет открыто движение по первому участку Южно-Лыткаринской автодороги.