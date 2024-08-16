Пассажиры «Мострансавто» совершили 3,9 миллиона поездок на маршрутах, ведущих к пляжам

Пассажиры АО «Мострансавто» с начала лета совершили 3,9 миллиона поездок на маршрутах, ведущих к пляжам, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число поездок зафиксировано на маршруте № 328 — на нем с июня проехали свыше 862 тысяч раз. Также популярными «пляжными» маршрутами оказались № 22 и № 5. На них совершено 322 тысячи и более 200 тысяч поездок соответственно.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами — свыше 1,9 миллиона поездок. По банковским картам зафиксировано 1,2 миллиона операций, а по картам «Тройка» и «Стрелка» — 800 тысяч поездок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты «Мострансавто» вышли 350 новых автобусов.