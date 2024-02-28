Пассажиры Мострансавто совершили более шестисот тысяч поездок в автобусах, украшенных баннерами «Зима в Подмосковье»

За зимний период пассажиры совершили свыше 630 тысяч поездок в автобусах АО «Мострансавто», украшенных баннерами «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из них 230 тысяч поездок жители и гости региона зафиксировали с помощью социальных карт. Оплату проезда чаще всего производили банковскими картами — 245 тысяч раз. Еще 160 тысяч раз оплату провели с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка». Самым популярным маршрутом у пассажиров стал № 305 «Дзержинский (пл. Святителя Николая) — Москва (м. Люблино)».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.