Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 480 тысяч поездок на сезонных маршрутах

Пассажиры АО «Мострансавто» совершили свыше 477 тысяч поездок на маршрутах, которые следуют к СНТ, дачам и загородным участкам, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самыми востребованными в этом сезоне стали маршруты под номерами 10, 51 и 30. На них пассажиры совершили боле семидесяти тысяч, свыше шестидесяти пяти тысяч и порядка пятидесяти двух тысяч поездок соответственно.

В этом году сезонные маршруты работают в двадцати трех округах региона, они будут курсировать до начала ноября, добавили в ведомстве.

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