Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 240 миллионов поездок с начала года

Свыше 242 миллионов поездок совершили пассажиры автобусов «Мострансавто» с начала текущего года. Данный показатель на семь процентов выше прошлогоднего, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что самыми популярными стали маршруты под номерами 344, 22 и 388. По ним жители и гости Подмосковья совершили 3,1 миллиона, 2,7 миллиона и 2,3 миллиона поездок соответственно.

«Больше всего поездок с начала этого года пассажиры совершили с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича», — отметили в «Мострансавто».

Свыше семидесяти миллионов поездок было оплачено бесконтактными банковскими картами. Данный показатель на двенадцать процентов выше, чем в прошлом году, указали в компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что при поддержке президента за десять лет в Московской области построили и реконструировали свыше 190 дорог.