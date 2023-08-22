Пассажиры Мострансавто совершили свыше ста миллионов поездок по социальным картам в Подмосковье с начала года

С начала этого года пассажиры Мострансавто совершили более 122 миллионов поездок, которые они оплатили социальными картами жителя Подмосковья и москвича. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что наибольшее их число пришлось на МАП № 12 города Ногинск. В тройку лидеров по объему трафика также вошли МАП № 10 города Королев и МАП № 8 города Химки. Рейтинг самых популярных маршрутов у пассажиров региона возглавил № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная». Там они совершили 1,3 миллиона поездок с начала года. Отметим, что жители и гости Московской области могут также оплатить проезд в автобусах Мострансавто с помощью банковский карт и транспортными картами «Стрелка», «Тройка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что важно синхронизировать строительство дорог и жилья.