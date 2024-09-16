Пассажиры «Мострансавто» в этом году совершили свыше 163 млн поездок по соцкартам

Фото: [ Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы/Минтранс Подмосковья ]

Пассажиры АО «Мострансавто» в этом году совершили более 163 миллионов поездок по социальным картам. Это почти на 20 процентов больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среднем ежедневно по соцкартам совершают порядка 640 тысяч поездок. Самыми популярными оказались маршруты под номерами 368, 1 и 22. Именно на них пассажиры чаще всего пользовались льготами.

Самое большое количество льготных поездок совершили пассажиры МАП № 10 в Королеве — свыше 22,7 миллиона поездок по соцкартам, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты «Мострансавто» вышли 350 новых автобусов.