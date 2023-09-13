Пассажиры Мострансавто в Подмосковье оплатили проезд банковскими картами более восьмидесяти миллионов раз

С начала этого года пассажиры Мострансавто оплатили проезд с помощью банковских карт более 80,8 миллиона раз, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Чаще всего такой способ оплаты использовался в августе — в этот месяц жители и гости региона оплатили так свыше 10,4 миллиона поездок. В тройку лидеров по числу оплат картами вошли маршруты МАП № 10 города Королев, МАП № 8 города Химки и МАП № 5 города Подольск. Наибольшей популярностью пользовался маршрут № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» с показателем в более 1,4 миллиона трансакций. В министерстве добавили, что пассажиры автобусов Мострансавто также могут оплатить проезд транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».