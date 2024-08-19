Пассажиры Подмосковья оплатили почти сто миллионов поездок в автобусах Мострансавто банковскими картами

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья оплатили банковскими картами 92 миллиона поездок в автобусах АО «Мострансавто», что на 31,5% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что банковские карты остаются самым популярным способом оплаты проезда в автобусах. Он был особенно востребован на маршрутах № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва» (МАП № 9 г. Долгопрудный), № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) и № 1201 «Дрожжино — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» (МАП № 5 г. Подольск). Отметим, что сервис по оплате проезда банковской картой доступен во всех автобусах компании, которые работают на городских, пригородных и междугородних маршрутах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.