Пассажиры Подмосковья оплатили свыше шестидесяти миллионов поездок картами «Стрелка» с начала года

С начала года жители и гости Подмосковья совершили порядка 65 миллионов поездок с помощью транспортных карт «Стрелка», сообщили в областном Минтрансе. Более 37 миллионов поездок были совершены в автобусах Мострансавто.

В сообщении ведомства уточнили, что самыми популярными остаются маршруты, которые следуют до больниц, госучереждений и зон отдыха. Кроме того, спросом пользуются маршруты от ж/д станций и метро, где наблюдается наиболее интенсивный пассажиропоток. Самым востребованным маршрутом стал — № 344 от Химок до метро Ховрино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.