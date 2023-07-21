Пассажиры Подмосковья оплатили свыше шестидесяти миллионов поездок картами «Стрелка» с начала года
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С начала года жители и гости Подмосковья совершили порядка 65 миллионов поездок с помощью транспортных карт «Стрелка», сообщили в областном Минтрансе. Более 37 миллионов поездок были совершены в автобусах Мострансавто.
В сообщении ведомства уточнили, что самыми популярными остаются маршруты, которые следуют до больниц, госучереждений и зон отдыха. Кроме того, спросом пользуются маршруты от ж/д станций и метро, где наблюдается наиболее интенсивный пассажиропоток. Самым востребованным маршрутом стал — № 344 от Химок до метро Ховрино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.