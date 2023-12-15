Пассажиры Подмосковья оставили в транспорте Мострансавто почти две тысячи вещей

С начала этого года пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций компании более 1,5 тысячи вещей, сообщили в областном Минтрансе.

Самыми распространенными забытыми вещами были транспортные, социальные и банковские карты, зимой — перчатки, шапки и шарфы. Среди необычных находок в первой половине декабря были лопата для уборки снега, детские санки и костюм снегурочки. Отметим, что пассажиры, которые забыли свои вещи в транспорте компании, могут заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.