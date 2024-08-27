Пассажиры Подмосковья скачали расписание автобусов Мострансавто более миллиона раз

Пассажиры Подмосковья скачали расписания движения автобусов АО «Мострансавто» с сайта предприятия более 1,1 миллиона раз, акцию запустили в рамках проекта «Скачай, не срывай» в апреле 2023 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Воспользоваться услугой можно разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание», для этого нужно ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку и нажать на значок с изображением стрелки. После этого пассажир сможет увидеть график движения транспорта, а также посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт. Напомним, что уточнить информацию о графике движения автобусов можно также на Единой линии связи по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.