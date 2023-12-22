Пассажиры Подмосковья скачали расписания автобусов Мострансавто свыше пятисот тысяч раз

Жители Московской области скачали расписания автобусов с сайта Мострансавто более 500 тысяч раз, это возможно благодаря проекту предприятия «Скачай, не срывай». Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Данной опцией можно воспользоваться в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Там пользователю нужно вбить в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением принтера. После этого для них сформируют график движения в привычном формате. Пассажиры также могут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт. Отметим, что узнать информацию о графике движения можно у виртуального помощника на Единой линии связи по номеру 8 (800) 700-31-13.

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