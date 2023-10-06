Пассажиры Подмосковья скачали расписания с помощью сервиса «Скачай, не срывай» более ста тысяч раз

С момента запуска сервиса «Скачай, не срывай» компанией Мострансавто в апреле этого года пассажиры Московской области скачали расписания свыше 100 тысяч раз. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

С помощью сервиса жители и гости региона могут скачать нужный график движения автобусов по маршруту с официального сайта перевозчика, распечатать или сохранить его на своем мобильном устройстве. Для этого нужно перейти в раздел «Маршруты и расписания»/ «Расписание». Скачать актуальное расписание можно также по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.