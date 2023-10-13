Пассажиры Подмосковья совершили более двадцати миллионов поездок на трамваях и троллейбусах с начала года

С начала этого года пассажиры Московской области совершили более 23 миллионов поездок в троллейбусах и трамваях, что почти на три миллиона больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Сейчас троллейбусы в регионе курсируют только в Химках, Подольске и Видном, трамваи — в Коломне.

«Трамвайные маршруты № 1, 2, 3 и 4 Коломны уже несколько лет являются лидерами по пассажиропотоку — с начала года на них прокатились более 10 миллионов раз. Самым популярным среди троллейбусных стал маршрут № 202 «Химки (ул. Дружбы) — Москва (м. Планерная)» — почти 1,5 миллиона поездок», — сообщил зампред Правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что оплатить проезд в этих видах общественного транспорта также можно банковскими и транспортными картами «Стрелка» или «Тройка». Кроме того, жители могут воспользоваться социальными картами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.