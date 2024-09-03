Пассажиры Подмосковья совершили более миллиона поездок в автобусах Мострансавто в первый день нового учебного года

В первый день нового учебного года пассажиры Подмосковья совершили более 1,3 миллиона поездок в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число поездок зафиксировали в Подольске, Балашихе и Химках. В общей сложности жители и гости региона чаще всего оплачивали проезд социальными картами — почти 687 тысяч раз. Еще 502 тысячи поездок оплатили с помощью банковских карт, более 196 тысяч — транспортными картами «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.