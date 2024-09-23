Пассажиры Подмосковья совершили более шести миллионов поездок в аэропорты на автобусах Мострансавто

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья совершили 6,2 миллиона поездок в аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский на автобусах АО «Мострансавто», что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве напомнили, что до аэропортов следуют 16 маршрутов компании. В число самых востребованных вошли № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», № 30 «ст. Домодедово — Аэропорт Домодедово» и № 441 «Жуковский (5 м/р) — м. Котельники». Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — более 2,5 миллиона раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.