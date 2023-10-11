Пассажиры Подмосковья совершили более шестисот тысяч поездок на дачных маршрутах Мострансавто

С апреля этого года жители и гости Подмосковья совершили 665 тысяч поездок на сезонных маршрутах Мострансавто, сообщили в областном Минтрансе. Компания обслуживает более 40 автобусных маршрутов к садовым и дачным товариществам региона.

В ведомстве уточнили, что такие автобусы следуют от автовокзалов и железнодорожных станций к СНТ. Чаще всего пассажиры совершали поездки с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича. Самым популярным способом оплаты стали банковские карты, оплатить проезд также можно транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Самым популярным маршрутом стал № 10 «Автостанция — Юбилейное» (МАП № 4 города Раменское). Там было зарегистрировано почти 93,3 тысячи поездок. Отметим, что дачные маршруты прекратят работу в начале ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.