Пассажиры Подмосковья совершили более сорока миллионов поездок по картам «Стрелка» в автобусах Мострансавто

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья совершили более 43 миллионов поездок по транспортным картам «Стрелка» в автобусах АО «Мострансавто», что на 9% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что на эти карты пришлось почти 29% от всех платных поездок, совершенных в автобусах компании. В число самых востребованных маршрутов вошли № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники», № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» и № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» — 395 тысяч поездок. Чаще всего «Стрелкой» оплачивали проезд пассажиры МАП № 10 города Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.